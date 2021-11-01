Лаборатории отдыхали: В Луганской области всего 37 новых случаев COVID-19

На выходных в Луганской области лаборатории традиционно проводят минимальное количество тестов на COVID-19. Так, за 21 ноября в Луганской области подтверждено всего 37 новых случаев коронавируса.

Днем ранее, 20 ноября, выявлено всего 42 новых заболевших и зафиксировано 3 смерти от осложнений.

Всего с начала пандемии в Луганской области лабораторно подтверждено 55583 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1882 человека.

В Украине за воскресенье выявили 7 464 случая коронавирусной болезни и 326 летальных исходов от нее

По информации Министерства охраны здоровья, больше всего новых заболевших выявлено в Днепропетровской - 864, Николаевской - 655, Одесской - 451, Запорожской - 446 и Донецкой - 402 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 340 407 человек, из них 2 773 490 человек выздоровели, 81 598 человек умерли.