Сборная Украины по футболу сумела пробиться в плей-офф Чемпионата мира 2022 года

Сборная Украины по футболу сумела пробиться в плей-офф квалификации Чемпионата мира 2022 года. В решающем матче украинцы со счетом 2:0 на выезде обыграли команду Боснии и Герцеговины.

Первый гол в этом матче на 58 минуте игры забил после пробежки Виктора Цыганкова по левому флангу и прострела во вратарскую зону, где Ярмоленко отдал голевой пас и Александр Зинченко расстрелял ворота Боснии и Герцеговины - 1:0.

На 79-й минуте вышедший на замену Артем Довбик выбежал один на один с Василем и забил второй гол – 2:0.

На 88-й минуте Довбик мог увеличить счет, но мяч с линии ворот выбил защитник боснийцев.

В другом матче группы Франция со счетом 2:0 одолела Финляндию, чем помогла нашей сборной стать вторыми в группе.

По итогам всех игр Франция с 18 очками занимает первую позицию в группе, Украина с 12 очками - вторая и Финляндия на третьем месте с 11 очками.

Жеребьевка состоится 26 ноября, а плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний.

Также в плей-офф ЧМ-2022 со второго места пробились Португалия, Швеция, Шотландия, Уэльс, Северная Македония, Россия и Турция. А через Лигу Наций к стыковым матчам добрались Чехия и Австрия.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу команды в матче с футболистами Боснии и Герцеговины.

"Мы очень довольны, что вышли в плей-офф.

То, что мы не боимся никого – это 100%. Мы будем играть. Мы хотим уехать в Катар.

Где-то нервничали, не получалось… но я доволен, как играли ребята. Они проявили характер. Все сделали. Такие игры играются очень тяжело.

Это была игра на исходе. Мы его добились. Все".

Также Петраков поблагодарил болельщиков за поддержку:

— Хотел бы сказать, что наши болельщики очень помогли, преодолев этот путь. Я очень благодарен им всем. Особенно болельщикам во Львове. Я еще никогда такую поддержку не видел, было приятно. Спасибо всем огромное. Я ощущал эту поддержку, она придавала нам силы.

Фото Павла Кубанова, УАФ