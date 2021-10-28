Российские боевики обстреливали Попасную и поселки из тяжелых минометов

16 ноября зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск , 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли Новозвановку, Новоалександровку и окраины Попасной из минометов калибром 120 мм и 82 мм. Также боевики вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Причепиловки и Новотошковского российские наемники дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружие.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В Донецкой области, в направлении Марьинки террористы вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Травневого противник обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Окраины Муратово российские террористы обстреляли из тяжелой артиллерии калибра 152 мм.

В направлении Пески враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На 7 часов утра, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения - d направлении Невельского российские боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм.