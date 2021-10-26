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СБУ: На деньги России антивакцинаторы готовили захват власти

Сегодня, 16:51 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня СБУ пришла с обысками к активным антивакцинаторам, организовывавшим различные акции в Украине. Пока известно об обысках у Остапе Стахиве и Михаиле Милостивом.

Во время организованных этими гражданами Украины акций против вакцинации, использовались визуальные материалы и лозунги полностью копирующие используемые в Молдове на аналогичных мероприятиях. Как оказалось и в Молдове и в Украине силовики нашли следы вмешательства РФ, которая спонсирует и информационно поддерживает антивакцинаторов в ЕС. 

Как сообщила пресс-служба СБУ, следователи и оперативники блокировали деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под «антивакцинаторскими» лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Так, злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

Спецслужба провела ряд синхронных спецопераций сразу в нескольких регионах Украины. 

В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной милицией и экономикой.

  

В ходе санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ. Продолжаются следственные действия.

«Лидеру так называемых «антивакцинаторов» и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины», — говоритсяв сообщении.



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