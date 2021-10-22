Украинские средства РЭБ сбили российский «Орлан-10»

В районе проведения Операции объединенных сил средствами радиоэлектронной борьбы было принужден к посадке БПЛА противника, пересекшего линию разграничения в Донецкой области.

Вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил.

Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу «Орлан-10», предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

«Орлан-10» производит российское ООО «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге и этот комплекс стоит исключительно на вооружении ВС Российской Федерации.

Трофей является очередным безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины.