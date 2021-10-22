Путин решил приравнять товары из оккупированных Луганска и Донецка к российским

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Согласно указу правительство РФ в месячный срок должно принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров, изготовленных в оккупированных Россией районах Луганской и Донецкой областей. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», — говорится в указе.

Украина считает указ Путина об упрощении допуска товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей на российский рынок противоречащим Минским договоренностям.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он сообщил, что на встрече с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом проинформировал их о новом указе Путина.

«По сути указ говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных территорий Украины с экономикой Российской Федерации», — отметил Кулеба.

По его словам, Украина ждет от ЕС соответствующей реакции.

«Мы ожидаем осуждения этого указа, потому он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей», — подчеркнул глава украинского МИД.