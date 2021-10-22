В Луганскую область идут ночные морозы

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание – температура воздуха ночью опустится до 2-8° мороза, на Востоке в течение недели местами до -8 - -11°.

По прогнозам синоптиков, в Северодонецке и Луганске уже завтра ночью столбик термометра опустится до -5 градусов мороза.

Холоднее всего будет в северных районах Луганской области - Марковском, Беловодском и Старобельском, где ночью ожидается мороз до -8 градусов.

Днем прогнозируют от -1 до -3 градусов мороза.

Такая погода продержится минимум до пятницы, 19 ноября.

В западных областях Украины прогнозируют ночью около нуля, днем ​​+4+10°, на Закарпатье +7+11°.