Местные бюджеты Луганской области получили более 3,5 млрд гривень

Начальник Главного управления ГНС в Луганской области Ольга Высочина проинформировала представителей региональных СМИ о наполнении местных бюджетов. По ее словам, в течение января – октября 2021 года в местные бюджеты поступило 3 млрд 539,3 млн гривень.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 17,9% или на 536,2 млн. гривень.

Она отметила, что рост поступлений достигнут во всех бюджетообразующих налогах.

В частности, 2 млрд 555,5 млн гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, что по сравнению с январем – октябрем прошлого года больше на 17,7% или на 383,7 млн. гривень.

Единого налога поступило 408,6 млн грн, что превышает прошлогодний результат на 10,7% или на 39,4 млн. гривень.

Поступления земельного налога и арендной платы составили 351,3 млн грн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 21,5% или на 62,1 млн. гривень.

Ольга Высочина акцентировала внимание, что дополнительные средства, которые получили территориальные громады Луганской области в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить многие вопросы, касающиеся их социального и инфраструктурного развития и только надлежащее финансовое обеспечение гарантирует самостоятельность в принятии решений и способность громад решать актуальные вопросы жизнедеятельности.