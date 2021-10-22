За выходные в Луганской области выявили всего 132 новых случая COVID-19

За субботу и воскресенье в Луганской области лабораторно подтверждено всего 132 новых случая COVID-19. В cубботу выявлено 83 заболевших и 8 умерших от осложнений. За воскресенье 49 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 53976 заболевших COVID-19. от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1799 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 10 802 новых подтвержденных случая коронавируса, 442 человека умерли, 2 798 – были госпитализированы.

По данными Министерства охраны здоровья, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской - 987, Одесской - 901, Харьковской - 829, Николаевской - 844, Запорожской - 737 и Винницкой - 608 областях.