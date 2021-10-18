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Российские боевики обстреляли в Донецкой области мирных жителей - 2 человека оказались под завалами

Вчера, 13:32 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области четыре частных дома пострадали в ночь на воскресенье в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района.

По информации главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, два обстрелянных дома уничтожены полностью.

Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной.

Российские боевики открыли ночью огонь из тяжелых 120-миллиметровых минометов.

Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь мирным жителям.

При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал.

Также сегодня российские террористы обстреляли санитарный автомобиль ВСУ.

В результате обстрела, по сообщению штаба ООС, ранен один военнослужащий - водитель-санитар. Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое.


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