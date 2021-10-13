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В Луганской области 436 новых случаев коронавируса и 11 смертей

Сегодня, 10:13 citynews.net.ua | Напечатать

За 11 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 436 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом. умерли 11 человек.

Днем ранее наибольшее количество новых случаев COVID-19 было выявлено в городах Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, а также Кременском. Попаснянском и Старобельском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 53505 случаев коронавируса. От осложнений умерли 1772 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 4 318 человек, 750 человек умерли, 21 941 пациент выздоровел

По информации Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев выявлено в Днепропетровской - 1867, Одесской - 1816 областях, а также Киеве - 1802 заболевших.


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