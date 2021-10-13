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За 180 дней украинцы растаможили более 85 тысяч автомобилей из ЕС

Вчера, 17:03 citynews.net.ua | Напечатать

10 ноября 2021 года завершился 180-дневный срок, отведенный на упрощенное таможенное оформление и налогообложение автомобилей «на еврономерах», предусмотренный законами Украины от 15 апреля 2021 № 1402-IX и 1403-IX.

С 15 июня (дня введения в действие указанных законов) по 10 ноября включительно украинцы льготно оформили более 85 тысяч автомобилей.

В результате Государственный бюджет получил почти 3 млрд гривень дополнительных средств.

С переходом Гостаможслужбы к работе в формате единого юридического лица с 01.07.2021, лидерами среди таможен по количеству растаможенных автомобилей стали:

  • Закарпатская таможня — 15148 шт. авто
  • Киевская таможня — 10752 шт. авто
  • Одесская таможня — 9999 шт. авто
  • Ивано-Франковская таможня — 5830 шт. авто
  • Черновицкая таможня — 5506 шт. авто

Пик растаможивания автомобилей по Украине за период со дня введения в действие указанных законов по 10.11.2021 приходится на последнюю декаду этого периода.

 

Напоминаем, что участники боевых действий, находившиеся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться упрощениями по 8 февраля 2022 года включительно.


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