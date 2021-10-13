С 11 ноября жителям оккупированного Луганска разрешат выезжать в Украину раз в месяц

Российские боевики, оккупировавшие часть Луганской области, с 11 ноября 2021 года сняли часть ограничений на выезд в Украину для жителей этих территорий.

Согласно распоряжению главаря боевиков Пасечника, жителям оккупированных районов вернули возможность раз в месяц выезжать в Украину.

Таким образом, выезд граждан из ОРЛО на подконтрольную территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства в ОРЛО, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц независимо от оснований для такого выезда.

В свою очередь, жители Украины по-прежнему могут въезжать на оккупированную территорию Луганской области либо на основании прописки в оккупированных районах, либо по ряду гуманитарных причин.

Въезд в ОРЛО тех, кто не имеет местной регистрации, проводится по спискам, сформированным «рабочей группой» при наличии определенных оснований, в том числе: лечение (реабилитация), обучение, необходимость постороннего ухода за близким родственником, погребение родственника в ОРЛО.

Кроме того, допускается въезд «в исключительных случаях» на основании решения «рабочей группы» по согласованию с «МГБ ЛНР».



