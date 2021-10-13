В США презентовали выставку об украинских женщинах-ученых «Наука – это она»

4 ноября в Генеральном консульстве Украины в Сан-Франциско презентовали художественно-просветительскую выставку «Наука — это она», рассказывающая о двенадцати выдающихся украинских женщинах-ученых и вдохновляющая девушек выбирать путь науки. Открытие состоялось в рамках торжественного приема по случаю 30-летия независимости Украины.

Цель проекта — исправить несправедливое умаление вклада женщин в развитие мировой науки и поощрить девушек становиться учеными, предоставляя успешные примеры для подражания.

Двенадцатью героинями выставки стали женщины, развивавшие биологию, математику, физику и другие области науки. Основой выставки стала коллекция стилизованных портретов ученых. Их создали ведущие украинские иллюстраторы, среди которых Сергей Майдуков, автор иллюстраций LA Times, New York Times, Wall Street Journal и других американских изданий.

Представители Генерального консульства Украины в Сан-Франциско подчеркнули актуальность проекта для мирового сообщества.

«Продвижение гендерного равенства в науке — это очень важное дело для любой страны мира. Давно уже доказано, что гендерная сбалансированность в любой сфере приводит к ее расцвету. А ролевые модели — лучший способ привлечь молодежь», — подчеркнул Генеральный консул Украины в Сан-Франциско Дмитрий Кушнерук.

Особенностью выставки стали подписи для картин. Это эссе о каждой героине выставки, победившее во всеукраинском конкурсе среди девушек от 14 до 21 года.



«Америка всегда была и остается одной из стран, наиболее активно пропагандирующих гендерное равенство. А также страной, знающей истории, в которых женщину-ученую долгое время несправедливо не признавали. К примеру, историю Мириам Менкин. Эта учёная совершила переворот в репродуктивной медицине, впервые осуществив искусственное оплодотворение, однако долгое время эту заслугу приписывали исключительно ее руководителю Джону Году», — отметил инициатор «Наука — это она», основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев.

Проект «Наука — это она» реализуется благотворительной образовательной инициативой STEM is FEM при поддержке Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) и ООН Женщины в Украине в рамках глобальной кампании ООН «Поколение Равенства».