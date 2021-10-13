В Донецкой области российские боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

8 ноября зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского противник обстрелял украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Шумов российские войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.