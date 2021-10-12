Верховная Рада ввела для украинцев электронную регистрацию места проживания вместо «прописки»

Верховная Рада ввела для украинцев электронную регистрацию места проживания. За законопроект № 5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине во втором чтении проголосовали 238 народных депутата.

Согласно законопроекту, декларировать место проживания можно онлайн с помощью Дії.

«Теперь вы прямо в приложении или на портале Дія сможете указать адрес, по которому фактически проживаете, и получить подтверждение от владельца жилья», — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Заявление обещают обработывать за сутки.

Также, по словам Федорова, оформить пенсию, документы или получить медпомощь можно будет там, где человек проживает, а не там, где прописан.

Место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а только сообщать государству, где проживает гражданин.

Сейчас, по словам министра, услуга работает в 7 городах в экспериментальном формате и скоро будет доступна всем.

Согласно положениям закона место жительства декларируется в:

жилье, которое находится в частной собственности;

жилье, предназначенном для краткосрочного проживания.

Место жительства регистрируется: