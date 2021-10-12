В Луганской области 581 заболевший COVID-19 и 15 умерших

За 4 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 851 новый случай COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 50 802 заболевших. Умерли от осложнений - 1652 человека.

Как сообщили в Луганском областном центре контроля и профилактики болезней МЗ Украины, уровень заболеваемости коронавирусной болезнью в области составляет 7469,4 на 100 тыс. населения (при средней по Украине – 7894,0). По этому показателю область вышла на 17-е место из 25 регионов Украины, опередив Кировоградскую, Винницкую, Закарпатскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Донецкую, Львовскую и Полтавскую области.

По уровню смертности от COVID-19 Луганская область находится на втором месте (после Черновицкой области). Уровень смертности составляет 243,5 на 100 тысяч населения.

В Украине за сутки 4 ноября 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 696 человек.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Днепропетровской области.