Луганская «Заря» в турнире Лиги Конференций обыграла болгарский ЦСКА

Луганская «Заря» в турнире Лиги Конференций обыграла болгарский ЦСКАВчера, 22:52
Луганская «Заря» в матче 4 тура группового турнира Лиги Конференций одолела болгарский ЦСКА со счетом 2:0 и получила шанс на выход из группы.
Только что завершившийся четвертый матч группового этапа Лиги Конференций, в котором луганская «Заря» на «Славутич-Арене» сыграла с болгарским ЦСКА.
После четырех туров «Заря» набрала шесть очков и занимает третье место. Возглавляет группу норвежский Буде Глимт с семью баллами. Итальянская также «Рома» имеет шесть очков, но, как и норвежцы, имеет игру в запасе.
ЦСКА с одним очком замыкает турнирную таблицу.
Два гола в ворота болгарской команды забили на последних минутах матча Шахаб Захедитабар и Аллахяр Сайядманеш.
На 87-й минуте Шахаб прорвался в штрафную и пробил низом в угол ворот ЦСКА – 1:0.
А на добавленной четвертой минуте к основному времени Шахаб пробежал по флангу и отдал на забившего в пустые ворота Сайядмянеша - 2:0.