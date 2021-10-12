Луганская «Заря» в турнире Лиги Конференций обыграла болгарский ЦСКА

Луганская «Заря» в матче 4 тура группового турнира Лиги Конференций одолела болгарский ЦСКА со счетом 2:0 и получила шанс на выход из группы.

Только что завершившийся четвертый матч группового этапа Лиги Конференций, в котором луганская «Заря» на «Славутич-Арене» сыграла с болгарским ЦСКА.

После четырех туров «Заря» набрала шесть очков и занимает третье место. Возглавляет группу норвежский Буде Глимт с семью баллами. Итальянская также «Рома» имеет шесть очков, но, как и норвежцы, имеет игру в запасе.

ЦСКА с одним очком замыкает турнирную таблицу.

Два гола в ворота болгарской команды забили на последних минутах матча Шахаб Захедитабар и Аллахяр Сайядманеш.

На 87-й минуте Шахаб прорвался в штрафную и пробил низом в угол ворот ЦСКА – 1:0.

А на добавленной четвертой минуте к основному времени Шахаб пробежал по флангу и отдал на забившего в пустые ворота Сайядмянеша - 2:0.