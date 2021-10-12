Российские боевики обстреляли Причепиловку из тяжелых минометов

Российские боевики обстреляли Причепиловку из тяжелых минометовСегодня, 11:15
2 ноября зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области российские террористы дважды обстреливали позиции ВСУ у Причепиловки из тяжелых минометов калибра 120 мм.
Позиции украинских военных под Новозвановкой боевики обстреливали из стрелкового оружия.
В Донецкой области российские боевики в направлении Павлополя и открывали огонь из стрелкового оружия.
Недалеко от Новолуганского позиции ВСУ обстреляли из из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды провели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В результате вражеских действий один военнослужащий погиб.