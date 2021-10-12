В Украине появилось собственное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов

На входящем в состав Укроборонпрома Шосткинском заводе «Импульс» развернуто первое в истории независимой Украины серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов.

Как рассказал на брифинге генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев, производство стало возможным благодаря государственно-частному партнерству с ООО «Специальное конструкторское бюро «Вектор-В», которому принадлежит разработка этого боеприпаса.

«Постановка на серийное производство этого боеприпаса знаменует начало восстановления боеприпасной отрасли Украины, – рассказал генеральный директор Концерна. – У Шосткинского завода «Импульс» есть все возможности и компетенции для производства и обеспеченея критической потребности армии в боеприпасах. Мы стремимся также добиться ведущих позиций нашего государства на мировых рынках ВВТ».

Украина всегда была зависима от поставок упомянутых боеприпасов из-за границы. Сегодня ООО «СКБ Вектор-В» как разработчик и ГП Шосткинский завод «Импульс» как производитель объединяются для обеспечения критической потребности украинской армии в боеприпасах для подствольных и автоматических гранатометов.

Важно подчеркнуть, что украинский разработчик – ООО «СКБ «Вектор-В» – провел полный цикл государственных испытаний ВОГ-17В. При этом сама разработка и весь цикл госиспытаний боеприпаса общество провело за собственные оборотные средства без привлечения государственного финансирования, однако с использованием научно-производственного потенциала ГП «Шосткинский завод «Импульс».