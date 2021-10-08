Через КПВВ в Луганской и Донецкой областях пассажиропоток уменьшился в 10 раз из-за российских ограничений

В Луганской и Донецкой областях все КПВВ ежедневно открыты для пропуска через линию разграничения со стороны Украины с 08.00 до 16.00.

Однако свободному перемещению граждан препятствуют российские оккупанты, которые полностью заблокировали пять из семи дорожных коридоров, а через два других существенно ограничили движение граждан.

Из семи открытых КПВВ ежедневно пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Стоит отметить, что через этот контрольный пункт российские наемники существенно ограничивают возможность граждан пересечь линию разграничения.

С прошлой недели интенсивность пассажиропотока там уменьшилась еще на 19%. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 1858 человек, а на контролируемую территорию – 547 человек.

Всего, с момента ввода новых ограничений со стороны российских оккупантов, пассажиропоток упал в 10 раз.

Через КПВВ «Новотроицкое» боевики осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 438 человек и 82 транспортных средства на временно оккупированною часть Донецкой области, за то же время 263 человека и 60 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Также через КПВВ "Новотроицкое" проехали 6 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Для населения временно оккупированной территории Украины международные организации доставили продуктовые и гигиенические наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил 116,8 тонн.