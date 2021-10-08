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Неизвестные «дровосеки» оставили жителей Белолуцкой громады без электроэнергии

Вчера, 12:03 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области 30 октября неизвестными лицами была повреждена воздушная линия энергоснабжения ВЛ-10 кВ #18 от «ПС-Белолуцкая», в результате падения тополя, спиленного с нарушением мер безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, дежурный диспетчер вызвал на место повреждения полицию, виновные пока не найдены. Спил и падение дерева привело к обрыву проводов и разрушению изоляторов опор в пролетах 37-44.

По мнению энергетиков, ущерб нанесенный неизвестными лицами составляет примерно 5000-8000 тысяч гривень.

В тот же день повреждения были устранены силами персонала Белолуцкой бригады по эксплуатации электросетей.


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