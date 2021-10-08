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Россия отказалась пропускать медиков для вакцинации жителей оккупированных Луганска и Донецка

Вчера, 11:56 citynews.net.ua | Напечатать

На заседании Трёхсторонней контактной группы обсуждали допуск медиков с подконтрольной Украине территории для вакцинации жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире телеканала «ДОМ» заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Прозвучало неформальное пока, на уровне теории предложение с нашей стороны. Учитывая катастрофическую ситуацию с COVID-19 на оккупированных территориях, что российские оккупанты не справляются с лечением наших граждан, было предложение помочь им вакцинироваться — либо на КПВВ, либо вплоть до того, чтобы запустить наших медиков туда», — сказал Арестович.

Вместе с тем, как отмечает спикер украиснкой делегации в ТКГ, тема не нашла поддержки со стороны России.

«Вот такая у них забота о гражданах, которых они считают своими, и которых они массово морят COVID-19, с которым они не в состоянии справиться, — подытожил Алексей Арестович.


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