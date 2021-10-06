Кабмин выделил 22 млн гривень субвенции громадам на приобретение жилья для переселенцев

Кабмин выделил 22 млн гривень субвенции громадам на приобретение жилья для переселенцевСегодня, 13:15
Почти 22 млн грн субвенции будут направлены местным бюджетам на поддержку внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в помощи в предоставлении временного жилья. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 28 октября.
«Субвенцию получат 11 областей. На эти средства планируется приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания около 242 внутренне перемещенных лиц», — сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль.
За счет распределения средств планируется приобрести 53 объекта недвижимости для временного проживания примерно 242 переселенцев в следующих громадах:
- Днепропетровской области – Апостоловская городская громада (1 объект),
Сурско-Литовская сельская территориальная громада (4 объекта), Покровская поселковая территориальная громада (2 объекта), Подгородненская городская территориальная громада (3 объекта), Славянская сельская территориальная громада (1 объект);
- Донецкой области – Великоновоселковская поселковая территориальная громада (приобретение 2 комплектов оборудования и программного обеспечения для ЦНАП);
- Закарпатской области – Ужгородская городская территориальная громада - 2 объекта;
- Ивано-Франковской области – Бурштынская городская территориальная громада - 1 объект;
- Кировоградской области – Онуфриевская поселковая территориальная громада - 1 объект;
- Луганской области: – Горская городская территориальная громада - капитальный ремонт 13 объектов, Лисичанская городская территориальная громада - 1 объект, Северодонецка городская территориальная громада - 20 объектов;
- Львовской области – Городокская городская территориальная громада - 1 объект;
- Одесской области – Белгород-Днестровская городская территориальная громада - 2 объекта;
- Полтавской области – Лубненская городская территориальная громада - 3 объекта;
- Харьковской области – Натальинская сельская территориальная громада - 2 объекта;
- Херсонской области – Скадовское городское территориальное громада - 1 объект;
- Черновицкой области – Черновицкая городская территориальная громада - 8 объектов.
Распределение остальных средств, по результатам одобренных предложений, ожидается в ближайшее время.
Отметим, что речь идет о выделении средств из государственного бюджета местным, что составляет 70% общей суммы, еще 30% должны выделить местные советы, поскольку данная бюджетная программа реализуется путем софинансирования 70/30.