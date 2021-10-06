Кабмин выделил 22 млн гривень субвенции громадам на приобретение жилья для переселенцев

Почти 22 млн грн субвенции будут направлены местным бюджетам на поддержку внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в помощи в предоставлении временного жилья. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 28 октября.

«Субвенцию получат 11 областей. На эти средства планируется приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания около 242 внутренне перемещенных лиц», — сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль.

За счет распределения средств планируется приобрести 53 объекта недвижимости для временного проживания примерно 242 переселенцев в следующих громадах:

Днепропетровской области – Апостоловская городская громада (1 объект),

Сурско-Литовская сельская территориальная громада (4 объекта), Покровская поселковая территориальная громада (2 объекта), Подгородненская городская территориальная громада (3 объекта), Славянская сельская территориальная громада (1 объект);

Сурско-Литовская сельская территориальная громада (4 объекта), Покровская поселковая территориальная громада (2 объекта), Подгородненская городская территориальная громада (3 объекта), Славянская сельская территориальная громада (1 объект); Донецкой области – Великоновоселковская поселковая территориальная громада (приобретение 2 комплектов оборудования и программного обеспечения для ЦНАП);

Закарпатской области – Ужгородская городская территориальная громада - 2 объекта;

Ивано-Франковской области – Бурштынская городская территориальная громада - 1 объект;

Кировоградской области – Онуфриевская поселковая территориальная громада - 1 объект;

Луганской области: – Горская городская территориальная громада - капитальный ремонт 13 объектов, Лисичанская городская территориальная громада - 1 объект, Северодонецка городская территориальная громада - 20 объектов;

Львовской области – Городокская городская территориальная громада - 1 объект;

Одесской области – Белгород-Днестровская городская территориальная громада - 2 объекта;

Полтавской области – Лубненская городская территориальная громада - 3 объекта;

Харьковской области – Натальинская сельская территориальная громада - 2 объекта;

Херсонской области – Скадовское городское территориальное громада - 1 объект;

Черновицкой области – Черновицкая городская территориальная громада - 8 объектов.

Распределение остальных средств, по результатам одобренных предложений, ожидается в ближайшее время.

Отметим, что речь идет о выделении средств из государственного бюджета местным, что составляет 70% общей суммы, еще 30% должны выделить местные советы, поскольку данная бюджетная программа реализуется путем софинансирования 70/30.