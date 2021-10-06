На Донбассе за сутки 14 обстрелов. Большинство - в Луганской области

На Донбассе за сутки 14 обстрелов. Большинство - в Луганской областиСегодня, 10:47
28 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области российские террористы дважды обстреляли поселок Крымское из минометов калибра 82 мм.
Район поселка Новозвановка, что около Попасной, российские подразделения обстреливали из минометов калибром 120 мм.
Позиции ВСУ в районе Троицкого российские боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В направлении Катериновки боевики вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружие.
У Причепиловки российские боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки по украинским военным вели огонь из из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
На окраинах поселка Золотое-4 российские наемники обстреливали ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет российского беспилотника«Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении.
В Донецкой области район поселка Луганской оккупанты дважды обстреливали из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли позиции ВСУ в районе Красногоровки.
В районе Зайцево оккупанты два раза обстреливали украинских военных, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
По состоянию на 7 часов утра, 29 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В Луганской области боевики обстреляли район Причепиловки из автоматических станковых гранатометов.