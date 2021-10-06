На Донбассе за сутки 14 обстрелов. Большинство - в Луганской области

28 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы дважды обстреляли поселок Крымское из минометов калибра 82 мм.

Район поселка Новозвановка, что около Попасной, российские подразделения обстреливали из минометов калибром 120 мм.

Позиции ВСУ в районе Троицкого российские боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В направлении Катериновки боевики вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружие.

У Причепиловки российские боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки по украинским военным вели огонь из из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На окраинах поселка Золотое-4 российские наемники обстреливали ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет российского беспилотника«Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении.

В Донецкой области район поселка Луганской оккупанты дважды обстреливали из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли позиции ВСУ в районе Красногоровки.

В районе Зайцево оккупанты два раза обстреливали украинских военных, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

По состоянию на 7 часов утра, 29 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В Луганской области боевики обстреляли район Причепиловки из автоматических станковых гранатометов.