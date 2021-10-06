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Российские боевики не пускали миссию ОБСЕ через КПВВ в Станице Луганской

Вчера, 10:48 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики «ЛНР» 1,5 часа не пропускали заместителя главы СММ ОБСЕ Марка Этерингтона через КПВВ «Станица Луганская» на оккупированную территорию Луганской области. Об этом говорится в оперативном отчете Миссии от 27 октября 2021 года.

«Утром 27 октября в 10:41 патруль СММ при участи Заместителя Главы Миссии прибыл в пункт пропуска с подконтрольной вооруженным формированиям стороны у моста возле Станицы Луганской. Заместитель Главы СММ и два других члена Миссии вышли из автомобилей СММ и направились к подконтрольной правительству стороне пункта пропуска», — говорится в нем.

Наблюдателей остановили представители вооруженных формирований, которые попросили указать их имена, должности и гражданство. Члены Миссии предъявили удостоверения ОБСЕ, отказавшись указывать другие данные.

Заместителя Главы Миссии и двух членов СММ пропустили дальше, однако их вновь остановили другие представители вооруженных формирований и сообщили, что должны провести проверку их багажа, — отмечается в отчете.

Якобы они «не получили от своих командиров информацию о намерении команды СММ совершить пересечение, поэтому могут пропустить их только после того, как проверят их багаж или когда они как дипломаты предъявят дипломатические паспорта».

В Миссии сообщают, что члены СММ отказались выполнить оба требования. В конечном итоге, их пропустили дальше без выполнения указанных требований. Однако блокирование авто европейских наблюдателей задержали на 98 минут.


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