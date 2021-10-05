В Луганской области 656 новых случаев COVID-19

За 27 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 656 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом. умерли 26 человек.

Днем ранее максимальное количество заболевших было выявлено в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Кременской, Сватовский и Старобельский районы.

Кроме того, вчера была подтверждена смерть от коронавируса двух молодых людей - 24-летнего мужчины из Старобельска и 32-летнего из Сватовского района.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 47034 случая коронавируса, умерли от осложнений - 1508 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено рекордное количество заболевших - 26 071 человек и 576 умерших, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 5 366 человек, выздоровели 10 006 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Одесской - 2296, Днепропетровской - 2113, Житомирской - 1668, Харьковской - 1517 и Львовской - 1506 областях.