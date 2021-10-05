Налоговая скидка за обучение: Как воспользоваться в Украине

В соответствии с пунктом 166.3 Налогового кодекса Украины подать декларацию с целью получения налоговой скидки имеют право граждане, понесшие расходы в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика и/или члена его семьи первой ступени родства.

Как рассказали в в Главном управлении ГНС в Луганской области, для получения налоговой скидки на обучение необходимо обратиться в территориальный орган ГНС по месту регистрации налогоплательщика.

Документы, подтверждающие право на налоговую скидку на обучение:

налоговая декларация об имущественном положении и доходах по форме, утвержденной приказом Минфина от 02.10.2015 №859 (далее – налоговая декларация);

копия паспорта и РНОКПП лица, уплатившего за обучение, кроме случаев, когда лицо кроме случаев, когда лицо из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия РНОКПП и официально уведомило об этом соответствующий контролирующий орган и имеет об этом отметку в паспорте (если за обучение платит член семьи);

копия паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося;

соответствующие расчетные документы, в частности квитанции, фискальные или товарные чеки, кассовые ордера относительно суммы уплаченных средств за указанный период;

договор с учебным заведением, в котором обязательно должна быть отражена стоимость обучения и срок оплаты;

справка о заработной плате за отчетный период с обязательным включением сумм удержанных налогов;

документы, подтверждающие степень родства при компенсации стоимости обучения членом семьи первой степени родства (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения.

В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года плательщиком налога расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, прибыльными кассовыми ордерами, идентифицирующими продавца товаров (работ, услуг) и лицо, обращающееся за налоговым вычетом, а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров и услуг, а также срок оплаты таких товаров и услуги.

Предельный срок предоставления налоговой декларации для реализации права на налоговую скидку за 2020 год до 31 декабря 2021 года включительно.

Налоговую декларацию по получению налоговой скидки можно подать в электронной форме, воспользовавшись электронным сервисом «Электронный кабинет плательщика».