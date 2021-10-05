» » Налоговая скидка за обучение: Как воспользоваться в Украине

Налоговая скидка за обучение: Как воспользоваться в Украине

Сегодня, 09:41 citynews.net.ua | Напечатать

В соответствии с пунктом 166.3 Налогового кодекса Украины подать декларацию с целью получения налоговой скидки имеют право граждане, понесшие расходы в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика и/или члена его семьи первой ступени родства.

Как рассказали в в Главном управлении ГНС в Луганской области, для получения налоговой скидки на обучение необходимо обратиться в территориальный орган ГНС по месту регистрации налогоплательщика.

Документы, подтверждающие право на налоговую скидку на обучение:

  • налоговая декларация об имущественном положении и доходах по форме, утвержденной приказом Минфина от 02.10.2015 №859 (далее – налоговая декларация);
  • копия паспорта и РНОКПП лица, уплатившего за обучение, кроме случаев, когда лицо кроме случаев, когда лицо из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия РНОКПП и официально уведомило об этом соответствующий контролирующий орган и имеет об этом отметку в паспорте (если за обучение платит член семьи);
  • копия паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося;
  • соответствующие расчетные документы, в частности квитанции, фискальные или товарные чеки, кассовые ордера относительно суммы уплаченных средств за указанный период;
  • договор с учебным заведением, в котором обязательно должна быть отражена стоимость обучения и срок оплаты;
  • справка о заработной плате за отчетный период с обязательным включением сумм удержанных налогов;
  • документы, подтверждающие степень родства при компенсации стоимости обучения членом семьи первой степени родства (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке);
  • заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения.

В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года плательщиком налога расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, прибыльными кассовыми ордерами, идентифицирующими продавца товаров (работ, услуг) и лицо, обращающееся за налоговым вычетом, а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров и услуг, а также срок оплаты таких товаров  и услуги.

Предельный срок предоставления налоговой декларации для реализации права на налоговую скидку за 2020 год до 31 декабря 2021 года включительно.

Налоговую декларацию по получению налоговой скидки можно подать в электронной форме, воспользовавшись электронным сервисом «Электронный кабинет плательщика».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:54

В Луганской области 656 новых случаев COVID-19

Сегодня, 09:41

Налоговая скидка за обучение: Как воспользоваться в Украине

Вчера, 21:36

Боевики обстреляли жилые дома в Трехизбенке из артиллерии - фото

Вчера, 16:09

В Брюсселе открылась выставка об украинских женщинах-ученых «Наука – это она»

Вчера, 16:02

В Лисичанске полиция разыскивает свидетелей ДТП со смертельным исходом

Вчера, 11:05

С 30 октября Луганская область переходит в «красную» зону карантинных ограничений

Вчера, 11:00

Украинская армия использовала беспилотник для уничтожения российской артиллерии на Донбассе

Вчера, 10:08

В Луганской области 29 умерших от коронавируса за сутки

Вчера, 10:03

В Луганской области Крымское и Новозвановку российские боевики обстреливали из артиллерии

26-10-2021, 15:54

Оставшиеся без поставщика газа жители Луганской области получат топливо по 7,96 грн за кубометр

26-10-2021, 13:52

Апелляционный суд Амстердама принял по «скифскому золоту» в пользу Украины

26-10-2021, 13:37

Франция выделила 70 миллионов евро на реконструкцию Попаснянского водоканала

Новости Украины:

26-10-2021, 14:52

В США пройдет выставка украинского искусства Painting in Excess

26-10-2021, 13:52

Апелляционный суд Амстердама принял по «скифскому золоту» в пользу Украины

23-10-2021, 12:20

Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина со вторника.

22-10-2021, 12:39

Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

18-10-2021, 09:37

Прибрати сміття після ремонту в хрущовці або під час капітального будівництва особняка тепер легко

13-10-2021, 10:23

Нафтогаз предложил бюджетным организациям газ по 16,8 гривень за кубометр

12-10-2021, 18:01

В трех областях Украины бюджетные организации без отопления - готовятся объявлять режим ЧС

12-10-2021, 09:35

В Каролино-Бугазе ТИК завершила очередной этап подготовки к повторным выборам 31 октября

8-10-2021, 09:32

В Харькове школьников отправят на каникулы уже с 18 октября

8-10-2021, 08:43

Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

6-10-2021, 13:20

Труханову и чиновникам в Одессе объявлено подозрение в хищениях на 500 млн гривень

5-10-2021, 15:39

С 5 октября в Киеве в ЦНАП можно будет попасть только с COVID-сертификатом или негативным тестом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

Налоговая скидка за обучение: Как воспользоваться в Украине