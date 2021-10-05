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В Брюсселе открылась выставка об украинских женщинах-ученых «Наука – это она»

Вчера, 16:09 citynews.net.ua | Напечатать

Экспозиция популяризирует украинские научные достижения в мире, гендерное равенство, а также мотивирует молодежь заниматься наукой.

26 октября в Посольстве Украины в Королевстве Бельгия состоялось торжественное открытие украинской художественной выставки «Наука – это она».

Экспозиция рассказывает о жизненном и научном пути двенадцати выдающихся украинских женщин-ученых нынешнего и прошлого веков. Среди героинь –  женщины, внесшие значительный вклад в развитие биологии, физики, математики и других дисциплин в которых они работали.

Визуальную часть выставки создали пятеро современных известных украинских иллюстраторов – Анна Иваненко, Анна Сарвира, Ольга Дегтярева, Евгения Полосина и Сергей Майдуков.

Художники изобразили ученых на стилизованных портретах, отражающих область науки, в которой они преуспели. Об этих успехах рассказывают двенадцать эссе, победивших во всеукраинском конкурсе для старшеклассниц и студенток и попавших на выставку в качестве подписей к картинам.

Украинцы и украинки внесли значительный вклад в развитие мировой науки. Проектом «Наука – это она», рассказывают организаторы, они хотят напомнить о незаурядной роли женщин в научном прогрессе. В частности, женщин родом из Украины.

«В сознании большинства людей у ​​науки все еще есть мужское лицо. Помните наши кабинеты физики, математики, химии в школе? Сколько женских лиц смотрело на нас из серии портретов выдающихся ученых на стенах? Может быть, одно? История мировой науки неразрывно связана с женщинами. Для того, чтобы показать это миру, мы хотим показать пример – более десятка украинских женщин-ученых, чей самоотверженный труд внес и делает важный вклад в мировой прогресс», – отмечает инициатор проекта, основатель и инвестор технологической компании Roosh Сергей Токарев.

До того, как попасть за границу, «Наука – это она» в течение четырех месяцев путешествовала по Украине. После официального открытия, 10 июня в Киеве с участием Первой леди Елены Зеленской, организаторы показали выставку в Мариуполе, Львове, Полтаве, Кривом Роге и других городах. Первым зарубежным городом, увидевшим экспозицию, стал Берлин. В Брюсселе выставку впервые принимают в украинском посольстве за границей.

«Украинские женщины-ученые внесли значительный вклад в развитие мировой науки, и мы стремимся популяризировать их достижения. Мир должен знать роль украинок в прогрессе человечества и его продвижении к знаниям», – отметил Временный поверенный в делах Украины в Королевстве Бельгия и в Великом Герцогстве Люксембург Егор Пивоваров.

В каждой стране есть свои выдающиеся женщины-ученые, уверены организаторы «Наука – это она». В Бельгии, например, можно сразу припомнить несколько имен. В частности, Сильвия Ратсанами помогала в создании технологии распределенной хэш-таблицы, на основе которой работает BitTorrent. Физико-математикиня Ингрид Добеши улучшила технологию сжатия изображений JPEG. Биологиня Шошана Водак была одной из первых, кто соединил белки вместе с помощью компьютерной программы.

«Кроме познавательной, у выставки также воспитательная функция. Нас волнует гендерный дисбаланс в науке и падение популярности технических дисциплин среди украинских школьниц. Поэтому еще одна цель проекта — повысить узнаваемость украинских ученых-женщин, которые могут быть образцом для подражания школьницам и вдохновить их на выбор профессии в STEM», – добавила проектная менеджер STEM is FEM Полина Бойчук.

 

Проект «Наука – это она» реализуется благотворительной образовательной инициативой STEM is FEM при поддержке Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) и ООН Женщины в Украине в рамках глобальной кампании ООН "Поколение Равенства".


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