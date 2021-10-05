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В Лисичанске полиция разыскивает свидетелей ДТП со смертельным исходом

Вчера, 16:02 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области полицейские обращаются за помощью граждан в установлении обстоятельств и водителя, совершившего ДТП и покинувшего место происшествия. На автомобиле могут быть следы аварии на правой передней части автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе полиции, вчера, 26 октября, в 19.12 на пешеходном переходе вблизи дома №63 по ул. Первомайской г. Лисичанска водитель автомобиля, предположительно ГАЗ «Волга» серого цвета, совершил наезд на 40-летнюю женщину, после чего уехал с места происшествия.

В результате полученных телесных повреждений пешеход погиб на месте.

Информация о происшествии разослана во все территориальные подразделения, принимаются меры по установлению виновника ДТП.

В случае, если вы стали свидетелем происшествия или владеете информацией о местонахождении водителя и транспортного средства, которое стало участником ДТП, просим обратиться в полицию г. Лисичанск: ул. Менделеева 71, телефоны (050) 6629233 или «102». Анонимность гарантируем.


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