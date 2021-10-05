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С 30 октября Луганская область переходит в «красную» зону карантинных ограничений

Сегодня, 11:05 citynews.net.ua | Напечатать

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила в «красную» зону распространения коронавируса с 30 октября еще 7 областей.

Согласно решению с полуночи 30 октября 2021 «красный» уровень эпидемической опасности вводится на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей».

В «красных» зонах распространения коронавируса запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. д.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

На 23 октября в Украине «красными» были 7 областей — Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская.

С 26 октября к ним добавились Ровенская и Николаевская области.


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