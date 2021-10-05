В Луганской области 29 умерших от коронавируса за сутки

За 26 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 674 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 29 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 46378 заболевших. Умерли от осложнений - 1482 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 22 574 заболевших и 692 умерших от осложнений, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 5 925 человек, выздоровели 11 593 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской - 1874, Харьковской - 1641, Одесской - 1477, Львовской - 1426 областях и г. Киеве - 1416.

Летальных случаев больше всего в Донецкой - 64 и Херсонской - 50 областях, Днепропетровской области и Киеве - 54, Сумской области - 44, Запорожской и Полтавской областях - по 43, Харьковской области - 35.