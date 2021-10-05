В Луганской области Крымское и Новозвановку российские боевики обстреливали из артиллерии

26 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 6 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области области российские террористы обстреляли поселки Новозвановка и Крымское из артиллерии калибром 122 мм, а позиции ВСУ этом районе - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По украинским военным в районе Троицкого российские боевики выпустили снаряд из противотанкового ракетного комплекса.

В Донецкой области позиции ВСУ в районе Гранитного российские наемники четыре раза обстреливали из артиллерии калибра 122 мм. Сегодня с утра боевики возобновили артиллерийский обстрел.

В направлении Травневого российские боевики дважды обстреляли позиции украинских военных из гранатометов разных систем.

Возле Зайцево обстрел со стороны российских оккупантов велся из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции у Луганского были обстреляны из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один - ранен. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также украинский боевой дрон уничтожил российское артиллерийское орудие из которого боевики обстреливали позиции ВСУ.