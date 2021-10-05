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Оставшиеся без поставщика газа жители Луганской области получат топливо по 7,96 грн за кубометр

Вчера, 15:54 citynews.net.ua | Напечатать

Оставшееся без поставщика газа население Луганской области будет платить за него 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн в октябре.

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины 25 октября 2021 года.

С 1 октября по 30 ноября 2021 г. бытовые потребители, вынужденные пользоваться услугами поставщика «последней надежды», из-за отказа компаний поставлять газ в условиях роста цен, будут платить Нафтогаз Украины 7,96 гривни за кубометр с НДС.

Бюджетные учреждения, учреждения здравоохранения государственной и коммунальной собственности будут платить ПОНу 16,8 гривень за кубометр с НДС.

В итоге около 20 тысяч абонентов Луганской области оставшиеся без поставщика, так как одна из компаний отказалась поставлять топливо, смогут платить за газ по старой цене.

Поставщик газа последней надежды (ПОН) предоставляет услуги популяции в случае, если они остались без газопоставщика. Например, в результате банкротства, окончания или аннулирования лицензии, неизбрания поставщика потребителем после разрыва контракта с другим учреждением

В 2015 году ПОНом был избран НАК «Нафтогаз Украины».

Таким образом, в ПОН автоматически переходят все потребители обанкротившихся газопоставщиков, которых в этом году оказалось немало. Да, без поставщиков осталось около 600 тысяч потребителей.

В сентябре этот тариф составил 11,78 грн/кубометр. В то же время «Нефтегаз» работает на рынке также как обычный поставщик газа и предлагает тариф 7,96 грн/куб по годовому тарифу.


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Оставшиеся без поставщика газа жители Луганской области получат топливо по 7,96 грн за кубометр » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня