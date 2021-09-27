В Луганской области готовятся ввести «красный» уровень карантина

В ближайшее время ввести красный уровень эпидопасности могут в Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

«Очередная волна коронавирусной болезни еще не достигла своего пика. Каждые 2-3 недели количество случаев удваивается. Сегодня количество тех, кто не смог преодолеть COVID-19, достигло максимума — 734 летальных случая. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы и предоставить нашим врачам возможность полноценно оказывать помощь, мы усиливаем карантинные меры. Пока восемь областей находятся на красном уровне, в ближайшее время к ним могут присоединиться Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области», — заявил Виктор Ляшко.

Министр отметил, что в некоторых областях показатель заполненности коек, позволяющих проводить кислородную терапию, превысил уже 80%. Речь идет о Донецкой и Запорожской областях.

Для того чтобы оперативно оказывать помощь больным COVID-19, постоянно разворачиваются дополнительные кровати, в том числе с подведенным кислородом. Это позволяет контролировать ситуацию с загруженностью больниц. В целом, по стране показатель загруженности кроватей с кислородом составляет 66%.

Виктор Ляшко также добавил, что показатели летальности вследствие коронавирусной болезни в Украине ниже средних в Европе.

«Сейчас почти 65 тысяч жизней украинцев унесла пандемия. Остановить рост числа смертей и госпитализаций граждан можно только путем вакцинации. Из 33 551 человек, госпитализированного в больницу на прошлой неделе, только 6% были привиты по крайней мере одной дозой. Это еще раз доказывает: вакцина работает, она эффективна и безопасна», — подчеркнул Министр.