В Луганской области 550 заболевших коронавирусом и 30 смертей

За 25 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 550 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 30 человек.

Наибольшее количество новых случаев фиксируют в городах Северодонецк и Лисичанск, а также в Попаснянском. Старобельском и Марковском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 45704 заболевших. От осложнений умерли 1453 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 19120 заболевших COVID-19. Умерло от осложнений рекордное количество пациентов - 734 человека.

По данным Министерства охраны здоровья наибольшее количество случаев заболевших коронавирусом выявили в Днепропетровской - 1760, Одесской - 1605, Запорожской - 1335, Харьковской - 1255 и Херсонской - 1222 областях.

Больше летальных случаев за последние сутки зарегистрировали в Херсонской - 88, Запорожской - 55, Днепропетровской - 49, Донецкой - 41 областях, а также в Киеве и Одесской области - по 37.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 803 159 человек, из них выздоровели 2 390 112 человек, умерли 64 936 человек.