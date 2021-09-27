Российские боевики обстреляли Золотое из гранатометов, Гранитное - из артиллерии

25 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области в направлении Золотое-4 российские наемники вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

В Донецкой области боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Каменки из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков российские оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

На 7 часов утра, 26 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

У поселка Гранитное российские наемники вели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.