Россия убивает: под посольством РФ состоялась акция протеста с требованием разблокировать работу КПВВ в Луганской и Донецкой областях

Под посольством РФ состоялась акция протеста с требованием разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях.

На плакатах участников и участниц были надписи: «Россия убивает», «Кремль перекрыл кислород», «Россия сделала из Донбасса концлагерь».

Кроме того, организаторы устроили перфоманс, чтобы наглядно продемонстрировать ситуацию в больницах на оккупированных территориях - «тела» умерших в мусорных пакетах выложили около ворот посольства.

«На наших плакатах написаны требования к российскому политическому руководству прекратить убивать наших соотечественников на оккупированных территориях и остановить блокаду. Но мы понимаем, что все это - часть кремлевского плана и взывать к совести или человечности Путина бесполезно. Поэтому наши основные требования адресованы украинскому президенту и правительству - мы требуем срочно поставить вопрос спасения жителей оккупированного Донбасса и разблокирования работы КПВВ на всех международных переговорных площадках.

А от западных партнеров Украины мы требуем усиления политического и экономического давления на Российскую Федерацию. Хватит обеспокоенности и декоративных санкций. Западу надо признать, что люди на украинском востоке продолжают гибнуть во многом из-за его слабой реакции на преступления «путинского режима», - отметил один из участников акции, исполнительный директор Восток SOS Константин Реуцкий.

Пандемия COVID-19 на оккупированных территориях Донбасса приобретает черты гуманитарной катастрофы. Даже по «официальным» данным, уровень смертности от коронавирусной инфекции на оккупированной Донецкой области достигает 7,8%, а наши источники в среде местных медиков считают, что реальные показатели смертности минимум вдвое больше. Россия так и не предоставила в необходимом количестве обещанные вакцины, а прививка «Спутником» недоступна для подавляющего большинства жителей ОРДЛО. Не хватает медикаментов, необходимых для симптоматического лечения, кислорода, медиков, а также мест в больницах, а с недавних пор - и в моргах. Кроме этого, с «ковидными» пациентами заставляют работать студентов медицинских вузов.

Россия отбирает у жителей ОРДЛО последний шанс на спасение. Его они могли найти на подконтрольных украинскому правительству территориях, где им доступна вакцинация и качественные медицинские услуги. Еще 1,5 года назад по приказу из Москвы оккупационные администрации значительно усложнили пересечение линии разграничения - из пяти контрольных пунктов въезда-выезда три полностью прекратили работу.

А недавно ими была фактически заблокирована работа последнего КПВВ в Станице Луганской. Люди остались один на один с бедой.

Россия убивает украинцев не только оружием. Теперь Кремль использует и COVID-19 для того, чтобы уничтожать украинцев оккупированного Донбасса для дальнейшего замещения его лояльным к себе населением. И это тяжкое преступление, оценку которому должен дать Международный трибунал в Гааге.