В оккупированном Луганске ночью горел центральный рынок

В оккупированном российскими боевиками Луганске ночью горели торговые модули в переулке Гоголя.

Пожар произошел 24 октября, огнем были повреждены два торговых модуля.

О возгорании расположенного торгового модуля с табачными изделиями линию 101 сообщили собственники торговой точки.

Прибывшие спасатели увидели, что существует угроза перехода огня на соседние торговые площадки. Пожарные с помощью бензореза открыли рядом стоящие модули, вследствие чего выяснилось, что огонь по крыше перешел в соседний киоск.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения пламени на плотную застройку объектов торговли, которые находились под одной общей крышей.

В результате происшествия огнем уничтожены табачные изделия и внутренняя отделка стен в первом торговом модуле, а также повреждены продукты питания во втором торговом киоске. Вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.