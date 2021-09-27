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Жителям оккупированных Луганска и Донецка не надо проходить карантин перед вакцинацией в Украине

Вчера, 14:10 citynews.net.ua | Напечатать

С 25 октября 2021 года изменены правила въезда для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Украины в Луганской и Донецкой обастях, а также АР Крым. Об этом говорится в уже опубликованном постановлении Кабинета Министров Украины от 20 октября 2021№ 1096.

Теперь жители временно оккупированных территорий не подлежат самоизоляции (обсервации) при пересечении границы с РФ в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором. Решение принято с целью обеспечения доступа граждан Украины к вакцинации в условиях блокирования работы КПВВ в Луганской и Донецкой областях со стороны РФ.

Записаться на вакцинацию и получить необходимое приглашение жителям оккупированных районов можно в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной Правительству территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей в территориальной близости к контрольных пунктов въезда. 

Запись в них происходит по номеру контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: +38 0800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.

Кроме отмены самоизоляции (обсервации), изменения касаются обновления приложения Вдома для украинцев, пересекающих КПВВ и государственную границу на въезд в Украину. Приложение больше не будет отслеживать геолокацию, а через 72 часа будет деактивировано.

Для регистрации в приложении Вдома или на официальном портале нужно указать личные и паспортные данные, средство связи и место самоизоляции.

В течение 72 часов в вышеуказанных данных, в приложении должен появиться результат ПЦР-теста или теста на антиген. Если тест покажет отрицательный результат, приложение Вдома можно будет удалить. В случае подтверждения диагноза COVID-19 стоит обратиться к своему семейному врачу.

В то же время, если человек по каким-либо причинам не сдал тест после пересечения границы или КПВВ, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматизировано передается в правоохранительные органы, которые в дальнейшем будут проводить выборочную проверку по пребыванию в месте самоизоляции.


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