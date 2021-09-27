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Штрафовать за отсутствие сертификата или теста при междугородных поездках будут пассажиров - МОЗ

Вчера, 13:27 citynews.net.ua | Напечатать

Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковые автомобили, возлагается на пассажиров.

Соответствующие изменения в Постановление №1236 внесли во время заседания Кабинета Министров 20 октября.

Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Касаются правила как регулярных так и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). Разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

В то же время, перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

При перевозках в железнодорожном транспорте и автобусах ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

Норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривень.

Напомним, что с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на желтом и красном уровнях епиднебезпекы.

Для пользования межрегиональным транспортом в регионах с желтым и красным уровнем епиднебезпекы нужно будет иметь один из указанных документов:

  • оформлен на портале "Дія" или в одноименном приложении "желтый" или "зеленый" международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;
  • иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
  • документ о получении одной дозы вакцины - форма 063-О, которую можно получить сразу после процедуры у врача, который проводил прививки;
  • Международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год от даты последней прививки. Его можно оформить у врача, проводившего прививки в пункте прививки учреждения здравоохранения, или у семейного врача;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа от времени сдачи материала на анализ.

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