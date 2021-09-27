26 октября Лисичанск, Новодружеск и Приволье останутся без воды

26 октября Лисичанск, Новодружеск и Приволье останутся без водыВчера, 11:51
Завтра часть Лисичанска останется без водоснабжения на весь день. Об этом сообщает КП Лисичанскводоканал.
По словам пресс-службы предприятия, сбой водоснабжения вызван повреждением дюкера Белогоровского магистрального водовода ДУ-600мм.
Воду в Лисичанске отключат с 08.00 26 октября 2021 в центральной и северной части города. Также без воды будут города Новодружеск и Приволье.
После окончания ремонтных работ на водоводе водоснабжение будет восстановлено.