26 октября Лисичанск, Новодружеск и Приволье останутся без воды

Завтра часть Лисичанска останется без водоснабжения на весь день. Об этом сообщает КП Лисичанскводоканал.

По словам пресс-службы предприятия, сбой водоснабжения вызван повреждением дюкера Белогоровского магистрального водовода ДУ-600мм.

Воду в Лисичанске отключат с 08.00 26 октября 2021 в центральной и северной части города. Также без воды будут города Новодружеск и Приволье.

После окончания ремонтных работ на водоводе водоснабжение будет восстановлено.