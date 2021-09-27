В Донецкой области зафиксировано 4 обстрела со стороны российских боевиков

В Донецкой области зафиксировано 4 обстрела со стороны российских боевиковВчера, 10:28
24 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Все обстрелы были сосредоточены на позициях ВСУ в Донецкой области.
В направлении Каменки российские вооруженные формирования вели обстрел из минометов калибра 120 мм.
Неподалеку Светлодарска наемники обстреливали украинских военных из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
У Новоселовки Второй позиции ВСУ обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
В ответ на вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь, заставив его прекратить огневую активность.
По состоянию на 7:00 утра 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.