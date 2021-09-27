В Донецкой области зафиксировано 4 обстрела со стороны российских боевиков

24 октября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Все обстрелы были сосредоточены на позициях ВСУ в Донецкой области.

В направлении Каменки российские вооруженные формирования вели обстрел из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку Светлодарска наемники обстреливали украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Новоселовки Второй позиции ВСУ обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В ответ на вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь, заставив его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 утра 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.