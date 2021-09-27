В Луганской области 189 заболевших Covid-19 за сутки

За 24 октября в Луганской области лабораторно подтверждено 189 новых случаев Covid-19. Днем ранее было выявлено 270 заболевших.

Наибольшее количество новых случаев выявлено медиками в городах Северодонецк и Лисичанск.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 45154 случая коронавируса, умерли от осложнений - 1423 человека.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 14 634 новых случаев коронавирусной болезни и 330 смертей от ее осложнений, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3912 человек, выздоровели 4598 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания выявили в Харьковской - 1687, а также в Одесской - 1262, Днепропетровской - 1065, Житомирской - 1042 и Запорожской - 1037 областях.