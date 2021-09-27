В Луганской области почти в 2 раза выросли заявки на возмещение НДС

В Луганской области почти в 2 раза выросли заявки на возмещение НДСВчера, 10:09
Заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Людмила Хворостян сообщила, что за январь - сентябрь 2021 года налогоплательщики Луганской области подали 109 заявлений о возврате сумм бюджетного возмещения НДС на расчетные счета.
Общая сумма заявленного бюджетного возмещения НДС составляет 181,2 млн гривень. В аналогичном периоде прошлого года подано 89 заявлений на общую сумму 98,6 млн гривень.
По ее словам, по 109 заявлениям плательщиков, представленным в январе - сентябре 2021 года, проведено 109 камеральных проверок.
По результатам проверок по 5 заявлениям обнаружено риски неправомерного декларирования сумм НДС, заявленных к возмещению из бюджета, на общую сумму 8,7 млн гривень.
По одному заявлению установлено завышение суммы НДС, подлежащая бюджетному возмещению на счет плательщика в банке, на 200 тыс гривень.
Людмила Хворостян отметила, что за январь - сентябрь 2021 на расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 172,3 гривеньналога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.