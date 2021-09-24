» » Луганская Заря обыграла ЦСКА-София на выезде

Луганская Заря обыграла ЦСКА-София на выезде

Вчера, 16:26 citynews.net.ua | Напечатать

На выезде луганская Заря обыграла с минимальным счетом ЦСКА София в рамках 3 тура Лиги конференций. По итогам матча Заря получила свои первые очки в Лиге конференций и поднялась на третью строчку группы С.

 

Несмотря на постоянные атаки болгарской команды, луганской Заре удалось выстоять в первом тайме. Во втором тайме единственный гол был забит на 65 минуте матча.

Взятию ворот предшествовал первый за весь матч угловой в сторону ворот ЦСКА, который был умело разыгран и позволил луганской команде завладеть мячом возле штрафной площадки соперника.

Алахьяйр Сайядманеш получил мяч на линии штрафной и мощным ударом отправил его в сетку ворот под дальнюю штангу.

Во время послематчевой пресс-конференции тренер луганской команды отметил:

«Логика в футбол не играет. Если смотреть логически, по началу игры, то понятно — надо терпеть, мы приезжаем к команде, которая на хорошем уровне. Первые минуты — это всегда давление. Но мы с каждой минутой приобретали уверенность, и во втором тайме уже не было больших шансов у ЦСКА», — резюмировал Скрипник на пресс-конференции.

В то же время тренер болгарской команды Младенов высказал претензии к судейской бригаде:

«Вы видели решение судей, которые мы обжаловали. Особенно игра рукой последнего защитника. Но я не тот человек, который должен комментировать работу судьи. Были еще две ситуации со стопроцентными пенальти. Не знаю, почему их не свистели.

У меня нет объяснений нашей игре после перерыва. Соперник одним удачным прикосновением забил гол, который решил судьбу поединка. У нас был сильный первый тайм, но финального штриха нам не хватило. Зато у соперника стопроцентная эффективность — один выстрел и один гол. Мы должны, вторую половину начали неуверенно» — отметил он.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:26

Луганская Заря обыграла ЦСКА-София на выезде

Вчера, 16:10

В Луганской области 603 новых случая коронавируса и 14 умерших за сутки

Вчера, 13:11

СБУ задержала в Виннице боевика из Луганска работавшего на ФСБ

Вчера, 13:03

От имени Новой почты мошенники рассылают сообщения об акциях для кражи денег и данных

Вчера, 12:47

С 25 октября в Северодонецке начнется отопительный сезон

Вчера, 12:44

В Луганской области штормовое предупреждение

Вчера, 12:39

Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

Вчера, 12:02

«Мертвым душам» в оккупированной части Луганской области выплатили десятки миллионов гривень пенсий

Вчера, 10:37

В Луганской области Крымское и Золотое под обстрелом российских боевиков

Вчера, 10:31

МИД Украины и России обменялись заявлениями по поводу задержанного в Луганской области боевика

21-10-2021, 15:41

11% работников кухонь в учебных заведениях Луганской области являются носителями стафилококка

21-10-2021, 15:34

АО «Укрзализныця» открыла на железнодорожных вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19

Новости Украины:

Вчера, 12:39

Надежда Савченко с сестрой попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

18-10-2021, 09:37

Прибрати сміття після ремонту в хрущовці або під час капітального будівництва особняка тепер легко

13-10-2021, 10:23

Нафтогаз предложил бюджетным организациям газ по 16,8 гривень за кубометр

12-10-2021, 18:01

В трех областях Украины бюджетные организации без отопления - готовятся объявлять режим ЧС

12-10-2021, 09:35

В Каролино-Бугазе ТИК завершила очередной этап подготовки к повторным выборам 31 октября

8-10-2021, 09:32

В Харькове школьников отправят на каникулы уже с 18 октября

8-10-2021, 08:43

Нардеп Антон Поляков обнаружен мертвым в киевском такси

6-10-2021, 13:20

Труханову и чиновникам в Одессе объявлено подозрение в хищениях на 500 млн гривень

5-10-2021, 15:39

С 5 октября в Киеве в ЦНАП можно будет попасть только с COVID-сертификатом или негативным тестом

29-09-2021, 14:29

В Украине открыли новый контейнерный путь в Китай

27-09-2021, 14:18

Киев планирует возобновить уничтоженную усадьбу Барбана

24-09-2021, 13:23

Любитель «георгиевской ленты» из Молдовы получил трехлетний запрет на въезд в Украину

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

Луганская Заря обыграла ЦСКА-София на выезде » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня