Луганская Заря обыграла ЦСКА-София на выезде

На выезде луганская Заря обыграла с минимальным счетом ЦСКА София в рамках 3 тура Лиги конференций. По итогам матча Заря получила свои первые очки в Лиге конференций и поднялась на третью строчку группы С.

Несмотря на постоянные атаки болгарской команды, луганской Заре удалось выстоять в первом тайме. Во втором тайме единственный гол был забит на 65 минуте матча.

Взятию ворот предшествовал первый за весь матч угловой в сторону ворот ЦСКА, который был умело разыгран и позволил луганской команде завладеть мячом возле штрафной площадки соперника.

Алахьяйр Сайядманеш получил мяч на линии штрафной и мощным ударом отправил его в сетку ворот под дальнюю штангу.

Во время послематчевой пресс-конференции тренер луганской команды отметил:

«Логика в футбол не играет. Если смотреть логически, по началу игры, то понятно — надо терпеть, мы приезжаем к команде, которая на хорошем уровне. Первые минуты — это всегда давление. Но мы с каждой минутой приобретали уверенность, и во втором тайме уже не было больших шансов у ЦСКА», — резюмировал Скрипник на пресс-конференции.

В то же время тренер болгарской команды Младенов высказал претензии к судейской бригаде:

«Вы видели решение судей, которые мы обжаловали. Особенно игра рукой последнего защитника. Но я не тот человек, который должен комментировать работу судьи. Были еще две ситуации со стопроцентными пенальти. Не знаю, почему их не свистели.

У меня нет объяснений нашей игре после перерыва. Соперник одним удачным прикосновением забил гол, который решил судьбу поединка. У нас был сильный первый тайм, но финального штриха нам не хватило. Зато у соперника стопроцентная эффективность — один выстрел и один гол. Мы должны, вторую половину начали неуверенно» — отметил он.