В Луганской области 603 новых случая коронавируса и 14 умерших за сутки

В Луганской области за 21 октября лабораторно подтверждено 603 новых случая COVID-19. От осложнений умерло еще 14 больных

По информации Луганского областного лабораторного центра, новые случая выявлены в городах и районах:

Лисичанск - 110, Рубежное - 57, Северодонецк - 104, Беловодск - 16 Белокуракино - 7, Кременная - 42, Марковка - 20 Меловое - 21 Новоайдар - 17 Новопсков - 28 Попасная - 68, Сватово - 46, Станица Луганская - 14 Старобельск - 46, Троицкое - 7.

Всего с начала пандемии в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 44 043 заболевших. Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом 1403 человека.

Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 1030 (при пороговом уровне - 75), уровень госпитализации - 85,4 (при пороговом уровне - 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-, 70, 75-летние женщины из Лисичанска; 84-, 85-летние женщины и 84-, 86-летние мужчины из Северодонецка; 65-летняя женщина и 51-летний мужчина из Мелового; 74-, 88-летние женщины и 85-летний мужчина с Новоайдара; 62-летняя женщины из Попаснянского района; 65-летний мужчина из Старобельска.