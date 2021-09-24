СБУ задержала в Виннице боевика из Луганска работавшего на ФСБ

СБУ задержала в Винницкой области агента ФСБ РФ, который воевал в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, мужчина присоединился к боевикам российской группировки «ЛНР» и воевал на их стороне против украинской армии.

В рядах «ЛНР» он прошел обучение в составе диверсионно-разведывательной группы под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным «Дикий».

«По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач», — говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч.1 ст. 111) и участии в террористической организации (ч.1 ст. 258-3). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.