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От имени Новой почты мошенники рассылают сообщения об акциях для кражи денег и данных

Вчера, 13:03 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера мошенники распространили в месенджерах информацию о якобы акцию от имени Новой почты с розыгрышем призов.

Как сообщили в пресс-службе почтового оператора, никаких акций компания не проводит, и тем более тех,  в которых можно выиграть деньги.

В сообщении, рассылаемых в месенджерах  на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша прописан мошенниками адрес сайта Новой почты, но это не настоящий адрес, а название страницы фейкового сайта.

И если вы перейдете по ссылке, то увидите адрес фишингового (поддельного) сайта, просто копирующего оригинал.

Когда пользователь переходит по ссылке, на сайте злоумышленников идет анализ операционной системы мобильного устройства, после чего идет заражения вирусом смартфона. Далее вирус распространяется путем отправки сообщений всем контактам жертвы злоумышленника.
Призываем вас быть бдительными и соблюдать правила безопасного пользования в мессенджерах:

  • Не открывайте сообщений от незнакомцев. Сразу удаляйте их и блокируйте незнакомого пользователя.
  • Не переходите по ссылкам и не загружайте файлы от незнакомцев. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.
  • Если вы все же перешли по ссылке, обновите пароли от всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли сломать мошенники.

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