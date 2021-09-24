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С 25 октября в Северодонецке начнется отопительный сезон

Вчера, 12:47 citynews.net.ua | Напечатать

Руководитель Северодонецкой городской военно-городской администрации 19 октября подписал распоряжение о начале отопительного сезона 2021-2022 годов.

Документом предусматривается начать отопительный сезон 2021-2022 годов, начиная с 25 октября 2021 года, но с учетом среднесуточного температурного режима.

В распоряжении также отмечается, что ГП «Северодонецкая ТЭЦ», КП «СТКЕ» должны обеспечить поэтапную подачу теплоносителя на объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, жилого фонда, административного и производственного назначения.

Что касается объектов здравоохранения, которые отапливаются от автономных котельных и топочных, находящихся на балансе КНП СМБЛ и КНП «СЦПМСД», то распоряжением от 13.09.2021р. датой начала отопительного сезона на них определены 1 октября 2021.

То есть КНП «Северодонецкий городской многопрофильная больница» и КНС «Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи» имеют собственные котельные и могут запустить при необходимости их раньше, чем 25 октября.


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